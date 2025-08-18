Машины из таксопарков меняют хозяев: вторичка готовится к обвалу предложений

Таксопарки подготовились к массовой распродаже иномарок

С марта 2026 года таксопарки в России начнут массово распродавать иностранные автомобили. Как пишут "Известия", причиной станут новые правила локализации: закупать и регистрировать иномарки для работы в такси больше нельзя. Кроме того, запретят сдавать такие машины в аренду водителям-ИП без переоформления разрешений.

Эксперты отмечают, что фактически использовать уже купленные автомобили будет невозможно. Останется только выставить их на вторичный рынок. По словам гендиректора компании "Главный путь" Аркадия Лодягина, законодатели не учли особенности отрасли.

Инвестор такси "Шоколад" Спартак Заболотский уверен: если закон не изменят, парк сократится, а цены на поездки резко вырастут. Автоэксперты предупреждают: машины из такси обычно в худшем состоянии, чем частные, а китайские двигатели и коробки передач начинают сбоить уже после 150 тысяч километров.

Главным мотивом закона стало желание поддержать российский автопром. Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов признал: продажи компании падают и без господдержки ситуация будет только хуже.

