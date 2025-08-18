Без скандалов и Тимати: Решетова удивила новым проектом с пятилетним Ратмиром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Анастасия Решетова представила новый телевизионный проект после перерыва в карьере.

29-летняя модель начала съёмки детского шоу, сознательно отказавшись от формата с интригами и конфликтами. Об этом сообщает StarHit.

Особенностью программы станет участие детей. В одном из эпизодов появится пятилетний сын Решетовой и Тимати — Ратмир.

По данным источника, формат выпусков будет динамично меняться. Первые съёмки уже показали неожиданные результаты.

"В пилотном выпуске дети угадывали ретро-предметы: напильник, грелку, счёты. Современным малышам эти вещи незнакомы, что вызвало смешные ситуации", — пояснил инсайдер.

Решетова уверенно работает в кадре, а проект называют её полноценным возвращением на ТВ.

Напомним, ранее модель уже вела шоу "Ты — топ-модель" на ТНТ. Профессиональная команда ассистирует ей в новом начинании, которое позиционируется как "доброе" телевидение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
