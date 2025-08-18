Без скандалов и Тимати: Решетова удивила новым проектом с пятилетним Ратмиром

Анастасия Решетова представила новый телевизионный проект после перерыва в карьере.
29-летняя модель начала съёмки детского шоу, сознательно отказавшись от формата с интригами и конфликтами. Об этом сообщает StarHit.
Особенностью программы станет участие детей. В одном из эпизодов появится пятилетний сын Решетовой и Тимати — Ратмир.
По данным источника, формат выпусков будет динамично меняться. Первые съёмки уже показали неожиданные результаты.
"В пилотном выпуске дети угадывали ретро-предметы: напильник, грелку, счёты. Современным малышам эти вещи незнакомы, что вызвало смешные ситуации", — пояснил инсайдер.
Решетова уверенно работает в кадре, а проект называют её полноценным возвращением на ТВ.
Напомним, ранее модель уже вела шоу "Ты — топ-модель" на ТНТ. Профессиональная команда ассистирует ей в новом начинании, которое позиционируется как "доброе" телевидение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.