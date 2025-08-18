Докажи солидарность! Родниной бросили вызов из-за пенсии в 400 тысяч после скандальных слов о пенсионерах

Бородин предложил Родниной отказаться от депутатской пенсии после скандальных заявлений

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко ответил на заявления депутата Ирины Родниной о пенсиях.

Поводом стала позиция олимпийской чемпионки, высказанная в публичном пространстве. Роднина заявила, что обеспечение достойной старости — "обоюдный процесс".

Она подчеркнула, что граждане должны сами создавать условия для жизни, а не только требовать поддержки от государства.

"Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться", — отметила депутат от "Единой России".

Бородин в Telegram-канале обратил внимание на контраст между словами Родниной и её реальным положением. Он напомнил, что после окончания депутатских полномочий она будет получать пенсию около 400 тысяч рублей.

Глава ФПБК предложил Родниной публично отказаться от этой привилегии.

"Предлагаю Ирине Родниной сразу от неё отказаться", — заявил он.

Бородин выразил сомнение, что депутат пойдёт на такой шаг, назвав сумму "недоступной большинству россиян".

Свою инициативу политик назвал шансом доказать солидарность с обычными пенсионерами. Однако в заключение Бородин констатировал: Роднина вряд ли откажется от положенных выплат.

