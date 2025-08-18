Свадьба-сюрприз: актриса из Мажора вышла замуж во второй раз

Звезда Мажора Анна Цуканова-Котт и продюсер Михаил Врубель сыграли свадьбу

Актриса Анна Цуканова-Котт официально объявила о вступлении во второй брак.

Новость о своём замужестве звезда сериала "Мажор" сообщила через личный блог. Она опубликовала первое свадебное фото, сопроводив его шутливой подписью в одной из социальных сетей.

Избранником артистки стал продюсер Михаил Врубель. Как призналась сама Цуканова-Котт в Telegram-канале, церемония была очень камерной.

Торжество прошло исключительно для двоих молодожёнов. Актриса также поделилась необычной историей выбора свадебного наряда.

"Заехала в свадебный салон, примерила три платья. И вот именно это третье платье село идеально!", — рассказала она.

Покупка была совершена немедленно. Работники салона назвали Анну самой быстрой невестой из всех, кого они видели. Так завершились поиски "того самого" платья.

Напомним, ранее актриса долгое время состояла в отношениях с режиссёром Александром Коттом. В 2019 году они официально оформили брак, однако в январе 2025 года появились сообщения об их разводе.

Несмотря на расставание, экс-супруги смогли сохранить добрые отношения. Это особенно важно для них ради воспитания общих детей — сына Михаила и дочери Леи.

