Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский признал, что ситуация на фронте для ВСУ остаётся крайне тяжёлой. В интервью украинским СМИ он отметил, что российские войска продолжают наступление и сосредотачивают силы на двух направлениях — у Красноармейска, который на Украине называют Покровском, и в Запорожской области.

Сырский подчеркнул, что сейчас идёт стратегическая наступательная операция России.

Ранее сообщалось, что из Красноармейска начали выходить опытные подразделения ВСУ. Вместо них в город перебрасывают мобилизованных, рассказал российский разведчик с позывным Велес.

