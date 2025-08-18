Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ВСУ признали: фронт рушится — россияне продвигаются по двум направлениям

Сырский заявил о сложной ситуации ВСУ на фронте и наступлении России у Покровска
Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский признал, что ситуация на фронте для ВСУ остаётся крайне тяжёлой. В интервью украинским СМИ он отметил, что российские войска продолжают наступление и сосредотачивают силы на двух направлениях — у Красноармейска, который на Украине называют Покровском, и в Запорожской области.

Сырский подчеркнул, что сейчас идёт стратегическая наступательная операция России.

Ранее сообщалось, что из Красноармейска начали выходить опытные подразделения ВСУ. Вместо них в город перебрасывают мобилизованных, рассказал российский разведчик с позывным Велес.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
