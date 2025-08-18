Сколько выдержит ребёнок? Школьникам установили лимит на учебный год

Минпросвещения утвердило годовую учебную нагрузку для школьников с 1 по 9 класс. Новые нормы вступают в силу с 1 сентября.
В первом классе нагрузка составит от 620 до 653 часов. Для вторых, третьих и четвёртых классов — от 782 до 884. В пятом — от 986 до 1088. В шестом — до 1122. В седьмом — от 1088 до 1190. А в восьмом и девятом — до 1224 часов. Количество зависит от выбранного федерального учебного плана.
Также определены учебные периоды. В первом полугодии их будет не больше восьми недель. Во втором — до десяти для первоклассников и до одиннадцати для остальных классов.
