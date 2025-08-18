Макрон намекнул Киеву: часть территорий можно потерять официально — если очень захочется мира

Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Киев может признать потерю части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он пояснил, что речь может идти о перемирии или мирном соглашении, когда страна признаёт утрату земель из-за боевых действий, но не передаёт их под суверенитет другого государства.

Макрон подчеркнул: подобный шаг не противоречит международному праву.

Тем временем в США готовятся переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По данным западной прессы, Трамп говорил европейским лидерам, что признание Донбасса российским может ускорить заключение мира. Однако госсекретарь США Марко Рубио это опроверг. Он заявил, что решение остаётся за Киевом.

Сам Зеленский настаивает: территориальный вопрос он готов обсуждать только в формате с участием Трампа и Владимира Путина.

Ранее на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры длились почти три часа. Позже Путин отметил, что разговор приблизил стороны к нужным решениям и подтвердил обоюдное стремление к скорейшему прекращению боевых действий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.