Хотел просто доехать — оказался частью теракта: как невольный водитель вёз бомбу на Крымский мост

ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста заминированным автомобилем из Украины
ФСБ срывает новую попытку подрыва Крымского моста. Украинская сторона планировала провести теракт с помощью заминированного автомобиля. Внутри — мощная самодельная бомба. Машина ехала из Украины транзитом через несколько стран и попала в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

По данным спецслужб, авто должны были передать другому водителю. Он не знал, что везёт взрывчатку и фактически выступает смертником. Бомбу спрятали в салоне Chevrolet Volt.

ФСБ удалось перехватить машину до того, как она добралась до моста. Взрывчатку обезвредили. Всех, кто причастен к организации, задержали.

Ранее спецслужбы сообщили о задержании агента украинской разведки — гражданина Молдавии Мариуса Пруняну. Он прибыл через Латвию и, по данным ФСБ, привёз с собой бомбы. Также установлено, что он воевал в составе ВСУ в районе Бахмута.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
