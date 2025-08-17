Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Грядка после картошки: что сделать сейчас, чтобы в следующем году был урожай

Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
1:15
Правда ТВ

Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала, как правильно подготовить грядку после уборки картофеля.

Она советует убирать урожай в "бабье лето" — во второй половине сентября, после пары сухих дней. За две недели до копки ботву срезают, оставляя пеньки, чтобы питание шло в клубни. После выкапывания картофель сутки сушат на грядке, но не дольше, чтобы он не позеленел.

Далее важно убрать всю ботву и повреждённые клубни — в компост, где высокая температура уничтожит споры болезней. Почву можно перекопать глубоко, оставив крупные комья под морозы — это снизит число вредителей. Если же планируются сидераты, копка должна быть неглубокой, чтобы зелёная масса успела отдать питательные вещества.

От проволочника помогает приманка из кусочков клубней, закопанных по периметру грядки, а затем — посев ржи или горчицы. После картофеля нельзя сажать другие паслёновые, чтобы избежать фитофторы.

Минеральные удобрения лучше оставить на весну, а осенью обогатить почву органикой и засеять сидераты — это бесплатно и эффективно восстанавливает землю.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
