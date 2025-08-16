Игнорировать давление — значит сокращать жизнь: врач бьёт тревогу

Нефролог Данила Пыриков в своём Telegram-канале опроверг опасный миф о так называемом "рабочем" давлении. По его словам, никакого особого давления, при котором человек якобы чувствует себя нормально, не существует.
Врач объяснил: из-за этого заблуждения люди могут годами жить с гипертонией, считая её нормой, или следить только за одним показателем — верхним или нижним, игнорируя второй. Такая практика, подчеркнул Пыриков, чревата серьёзными последствиями — повреждениями мозга, сердца, почек и сетчатки глаз.
Он призвал при любом повышенном давлении обращаться к врачу и проходить обследование, а не заниматься самодиагностикой.
Ранее кардиолог Наталья Гаврилова отмечала, что гипертония молодеет, и одна из главных причин — малоподвижный образ жизни.
