Игнорировать давление — значит сокращать жизнь: врач бьёт тревогу

Нефролог Данила Пыриков в своём Telegram-канале опроверг опасный миф о так называемом "рабочем" давлении. По его словам, никакого особого давления, при котором человек якобы чувствует себя нормально, не существует.

Врач объяснил: из-за этого заблуждения люди могут годами жить с гипертонией, считая её нормой, или следить только за одним показателем — верхним или нижним, игнорируя второй. Такая практика, подчеркнул Пыриков, чревата серьёзными последствиями — повреждениями мозга, сердца, почек и сетчатки глаз.

Он призвал при любом повышенном давлении обращаться к врачу и проходить обследование, а не заниматься самодиагностикой.

Ранее кардиолог Наталья Гаврилова отмечала, что гипертония молодеет, и одна из главных причин — малоподвижный образ жизни.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
