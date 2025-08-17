Онемение рук и ног — не всегда сосуды: врач раскрыла настоящую причину

Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой

Невролог из Уфы Ольга Соколова развеяла миф о том, что онемение рук и ног всегда связано с нарушением кровообращения. В беседе с UfaTime.ru она пояснила: в 95% случаев причина кроется в проблемах с нервной системой.

Среди самых частых факторов — сдавливание или воспаление периферических нервов, например синдром запястного канала, а также болезни позвоночника: протрузии, грыжи, радикулопатии. Онемение могут вызвать и дефицит витаминов B12, B1, меди, эндокринные нарушения, включая диабет и патологии щитовидной железы. Иногда причина — тревожность и гипервентиляция.

Соколова советует не пить «сосудистые» препараты без диагноза. Лучше сдать анализы на витамины и глюкозу, обратиться к неврологу, а при необходимости пройти электромиографию. Важна и профилактика: следить за осанкой, правильно располагать руки и ноги при долгой работе.

