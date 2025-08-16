Лекарство без рецепта может стоить вам свободы: кого и за что накажут

Юрист Русяев: за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта аптекам грозят штрафы до 200 тыс. рублей

В России за покупку сильнодействующих лекарств без рецепта могут назначить крупные штрафы. Как напомнил юрист Илья Русяев в беседе с RT, платить придётся не покупателю, а аптеке.

По КоАП, если фармацевт продаст препарат без рецепта, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, а аптеке — до 200 тысяч. Сам покупатель формально не наказывается, если речь идёт об обычных лекарствах вроде антибиотиков или средств от давления. Но для препаратов с сильнодействующими веществами действуют другие правила.

Если человек приобретает их в большом объёме, дело может дойти до уголовной статьи — до трёх лет лишения свободы, а за покупку в крупном размере — до восьми. В случае небольших объёмов возможен штраф до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Юрист напомнил, что с сентября в России заработает правило "второй лишний" для ряда лекарств. Если на тендере есть полностью российский препарат, заявки с иностранными аналогами будут отклонять. Это коснётся психотропных и наркотических средств, препаратов крови и 215 стратегически значимых лекарств.

