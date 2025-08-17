В законе — до 3 лет, в жизни — без шансов: как водителей хоронят без прав

Юрист Каганюк: в России нет пожизненного лишения водительских прав

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России пожизненного лишения водительских прав нет, но бывают ситуации, когда вернуть их почти нереально. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк.

По её словам, максимальный срок лишения за особо тяжкие нарушения — до трёх лет. Но если водитель неоднократно попадается на пьяной езде, сроки могут суммироваться. Особенно сложно вернуть права тем, кто устроил ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения — в таких случаях помимо лишения прав часто назначают и реальный срок в колонии.

Юрист напомнила, что решение суда можно обжаловать в течение 10 дней. Многие водители успешно это делают, если докажут ошибки в оформлении нарушения или представят смягчающие обстоятельства. При этом суд учитывает, была ли реальная угроза, признаёт ли водитель вину и есть ли у него обстоятельства, которые могут снизить наказание.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.