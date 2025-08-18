Не открыл повестку — остался без прав: Госуслуги больше не прощают

Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней

Юрист Александр Бенхин напомнил: электронные повестки через "Госуслуги" имеют такую же силу, как бумажные. И считаются врученными спустя семь дней после отправки. То есть, если вы проигнорировали уведомление, уже через 27 дней может начаться настоящий квест с ограничениями по всей жизни.

По закону, если призывник не явился в военкомат в течение 27 дней с момента вручения повестки, ему блокируют массу возможностей. Например, аннулируют водительские права. Управлять машиной станет незаконно, а остановка сотрудниками ДПС грозит серьёзными последствиями.

Кроме того, невозможно будет продать или купить квартиру, оформить кредит, зарегистрировать ИП, стать самозанятым или даже продать машину.

Бенхин подчёркивает: уведомление на "Госуслугах" нужно проверять регулярно. Даже если вы его не открыли — это не избавляет от ответственности. Сейчас военкоматы напрямую обмениваются данными с другими ведомствами, и "скрыться" больше не получится.

