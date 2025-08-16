Небо сблизится слишком сильно: опасный астероид подлетит к Земле 17 августа

ИКИ РАН: астероид 2025 PM пролетит рядом с Землей 17 августа

17 августа рядом с Землёй пролетит потенциально опасный астероид. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Речь идёт о небесном теле под названием 2025 PM. Его диаметр — около 50 метров, то есть он размером с крупный самолёт.

По расчётам, астероид пройдёт на расстоянии примерно в один лунный диаметр от нашей планеты — это около миллиона километров. В НАСА поясняют: астероид не представляет угрозы, но сближение считается необычно близким, а потому его включили в категорию потенциально опасных.

2025 PM обнаружили всего две недели назад — 1 августа. Учёные считают, что это каменный объект без летучих веществ. Он облетает Солнце примерно за два года. Самое близкое сближение с Землёй произойдёт 17 августа в 12:03 по московскому времени.

В РАН подчёркивают: несмотря на близость, вероятность столкновения или захвата астероида Землёй крайне мала. Ещё один пролёт крупного объекта ожидается в сентябре.

