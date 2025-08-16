Глоток с побочкой: как домашняя настойка может довести до реанимации

Попович: домашний алкоголь опасен при нарушении стандартов приготовления

Домашний алкоголь может быть смертельно опасен, если его приготовить с нарушениями. Об этом напомнил член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович в разговоре с Pravda. Ru.

Он отметил: любые настойки и другие домашние напитки — это всегда риск, особенно если готовит человек без опыта. В худшем случае — отравление и реанимация. Эксперт считает такие эксперименты "риском над своими близкими".

Если же кто-то собирается угощать или продавать такие напитки, то, по словам Поповича, он обязан соблюдать все стандарты, как и при производстве обычной пищевой продукции. В противном случае ответственность ложится на него.

Он также предостерёг от покупки домашнего алкоголя с рук. Особенно — у незнакомых людей. Как он выразился, никто не знает, кто и как это готовил, и рискует в итоге сам покупатель.

По мнению эксперта, безопасный домашний алкоголь возможен — но только если он делается для себя, с опытом и соблюдением всех правил. А всё остальное, подчеркнул он, лучше брать в магазинах, где есть сертификация и контроль.

