Проблем больше, чем лапок: эти собаки живут на любви и аптечке

Ветеринар Дмитриев назвал самые проблемные породы собак по здоровью

Некоторые породы собак требуют особого ухода — об этом предупредил главный ветеринар Крылатской клиники Дмитрий Дмитриев. В беседе с Pravda.Ru он назвал самых проблемных с точки зрения здоровья четвероногих.

По его словам, больше всего хлопот вызывают шарпеи, чао-чао и брахицефальные породы — это мопсы, французские и английские бульдоги. Из-за плоской морды у них часто возникают проблемы с дыханием. У многих с возрастом развивается гиперплазия мягкого неба — это может полностью перекрыть доступ воздуха и привести к гибели. Особенно опасна жара — даже лёгкая нагрузка может вызвать острую дыхательную недостаточность.

Что касается мопсов, то они тоже в зоне риска, особенно при лишнем весе. Кроме того, у них уязвимые глаза — нередки травмы и язвы роговицы.

Есть проблемы и у миниатюрных пород. Дмитриев выделил мини-йорков. По его словам, у них часто бывают вывихи коленных суставов, гидроцефалия и травмы головы из-за незаращённого темени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.