Юлия Высоцкая: почему она стала актрисой одного режиссёра?

Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
1:14
Юлия Высоцкая в свежем интервью стилисту Алеко призналась, что решила быть актрисой одного режиссёра после многочисленных проб у разных мастеров.

Звезда процитировала друга-скульптора: "Лучше быть артисткой одного великого режиссёра, чем сниматься где попало".

"Клянусь! И я решила, что буду артисткой одного режиссёра. Фамилия моего режиссёра не Пупкин, наверное, так и должно было быть", — заявила она.

Высоцкая рассказала, что Андрей Кончаловский остается её главным поклонником. "Он присылает цветы и записки на каждый спектакль. Они и в косметичках, и в пьесах", — отметила актриса.

Помимо профессиональных принципов, Высоцкая раскрыла секрет крепких отношений с мужем. Она осудила современный культ сиюминутного удовольствия.

"Если мы зациклены на себе, как быть в паре? Человек должен стараться — с партнёром, детьми, на работе. У меня лично много двоек с минусом за старание", — отметила она.

На вопрос о критике в свой адрес актриса ответила категорично: "Нет комплекса! Я знаю, как мне всё достаётся и что это за работа". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
