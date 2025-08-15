Юлия Высоцкая: почему она стала актрисой одного режиссёра?

Юлия Высоцкая в свежем интервью стилисту Алеко призналась, что решила быть актрисой одного режиссёра после многочисленных проб у разных мастеров.
Звезда процитировала друга-скульптора: "Лучше быть артисткой одного великого режиссёра, чем сниматься где попало".
"Клянусь! И я решила, что буду артисткой одного режиссёра. Фамилия моего режиссёра не Пупкин, наверное, так и должно было быть", — заявила она.
Высоцкая рассказала, что Андрей Кончаловский остается её главным поклонником. "Он присылает цветы и записки на каждый спектакль. Они и в косметичках, и в пьесах", — отметила актриса.
Помимо профессиональных принципов, Высоцкая раскрыла секрет крепких отношений с мужем. Она осудила современный культ сиюминутного удовольствия.
"Если мы зациклены на себе, как быть в паре? Человек должен стараться — с партнёром, детьми, на работе. У меня лично много двоек с минусом за старание", — отметила она.
На вопрос о критике в свой адрес актриса ответила категорично: "Нет комплекса! Я знаю, как мне всё достаётся и что это за работа".
