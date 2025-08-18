Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Карту не приняли — и закон не помог: как бизнес уходит от ответственности

Юрист Костиков: отказ принять оплату картой — нарушение, но наказать сложно
1:06
Правда ТВ

Продавцы по закону обязаны принимать оплату банковской картой. Но на деле многие по-прежнему отказывают, и наказать их тут же практически невозможно. Об этом рассказал юрист и глава ФинПотребСоюза Игорь Костиков в интервью Pravda. Ru.

Он объяснил: да, отказ — это нарушение. Но действенных инструментов, чтобы тут же повлиять на продавца, нет. Остаётся одно — жаловаться в налоговую. Сделать это можно через портал госуслуг. Так обращение быстрее дойдёт и будет рассмотрено.

По словам эксперта, Роспотребнадзор тоже может подключиться, но проверки там длятся по два месяца, а штрафы небольшие. Поэтому бизнес их просто не боится. Костиков отметил: за рубежом такие нарушения караются иначе — там действуют оборотные штрафы. До 30% от годового оборота. Он предложил внедрить такую систему и в России. Сейчас, по его словам, Банк России продвигает идею, но наталкивается на сопротивление банков.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
