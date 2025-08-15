Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Надежда на танцы: дочь Ефремова нашла спасение в американском университете

Дочь Михаила Ефремова выбрала факультет драмы и танца в американском вузе: детали
Младшая дочь Михаила Ефремова, Надежда, поступила в американский Hofstra University на факультет драмы и танца.

Девушка с детства увлекается хореографией и прошла конкурс, получив стипендию, которая покроет 60% от годовой стоимости обучения в 30 тыс. долларов.

Родителям останется оплатить оставшиеся 40% и проживание в кампусе (около 20 тыс. долларов в год).

На ближайшие 4 года Надежда посвятит себя профессии танцовщицы и хореографа. Как сообщает kp.ru, пока она готовится к отъезду в Москве.

По словам друзей семьи, решение поддержано Ефремовым, гордящимся достижением дочери. Для Надежды это шанс построить карьеру вне тени скандалов отца.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
