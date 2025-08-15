Даже Аляска не спасёт: в СПЧ заявили о новой попытке развала России

Кабанов: Россия останется под угрозой даже после встречи Путина и Трампа

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предупредил, что даже после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске угрозы для страны не исчезнут. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кабанова, Великобритания, Германия, Франция и Турция не откажутся от попыток дестабилизировать Россию. Он уверен, что Запад может использовать "советский сценарий" распада страны и задействовать для этого мигрантов. Кабанов заявил, что уже завезённые в страну "миллионы чужеродных радикалов" могут стать инструментом подрыва изнутри. По его словам, это может стать новой стратегией Запада.

Он также призвал россиян осознавать эту угрозу и быть к ней готовыми.

Напомним, сегодня в США проходят переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

