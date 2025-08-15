Ты был другим! Канье Уэст довёл бывшую жену Ким Кардашьян до слёз – в чём причина?

Ким Кардашьян расплакалась в трейлере фильма Канье Уэста из-за отказа рэпера от лекарств

Премьера трейлера документального проекта Канье Уэста "In Whose Name?" состоялась 13 августа.

Лента, снятая режиссёром Нико Бальестеросом за шесть лет, открывается кадрами 2019 года, где Уэст возвращается со съёмок для Forbes. За кадром звучит его признание: "Я уже пять месяцев не принимаю лекарства".

Далее показан эмоциональный диалог с Ким Кардашьян.

"Несколько лет назад ты был совсем другим", — говорит 44-летняя звезда сквозь слёзы.

В трейлере мелькают личные моменты: Канье с 11-летней дочерью Норт в машине, его фраза: "Никогда не говорите мне, что однажды я проснусь и ничего не увижу". Кардашьян настаивает на приватном разговоре.

Фильм затрагивает тему психического здоровья рэпера. В альбоме "Ye" (2018) он рассказывал о жизни с биполярным расстройством, характеризующимся резкими перепадами настроения.

Однако в феврале 2025 года Уэст заявил CNN, что ему диагностировали аутизм, а прежний диагноз оказался ошибочным.

Проект завершается репликой Канье: "Знаете, что самое лучшее в жизни художника с биполярным расстройством? Всё, что ты делаешь и говоришь, — это произведение искусства".

Премьера полной версии состоится в кинотеатрах 19 сентября.

