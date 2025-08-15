Самолёт упал, но нападения не было: Баку не спешит обвинять, но требует расплаты

Алиев: Баку не считает крушение самолета AZAL в Казахстане умышленной атакой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не считает крушение самолёта AZAL в Казахстане умышленной атакой. В интервью Fox News он подчеркнул: Азербайджан требует признать сам факт трагедии, наказать виновных и выплатить компенсации.

Речь идёт о рейсе Баку — Грозный. Самолёт Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" разбился 25 декабря прошлого года под Актау. На борту были 67 человек. Погибли десятки. Среди пассажиров — 16 россиян, 9 из них выжили. Об этом сообщило посольство России.

Президент России Владимир Путин извинился перед Ильхамом Алиевым. Причина — катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ. Между тем, расследование ещё не завершено. В феврале власти Казахстана опубликовали предварительный отчёт. В нём сказано, что в хвостовой части фюзеляжа нашли множество повреждений. Их характер пока не установлен. Окончательные выводы обещают представить до конца года.

