Перед переговорами — только эмодзи: как Украина решила напомнить о себе

Ермак опубликовал эмодзи с флагом Украины перед встречей Путина и Трампа в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа выложил в Telegram всего один эмодзи — флаг Украины. Без пояснений и подписей.

Такой формат для него не в новинку. Ранее Ермак уже описывал важные переговоры одними только смайликами. В апреле — встречу президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Ватикане он обозначил тремя эмодзи: два флага и рукопожатие. А в марте — переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии — только эмодзи рукопожатия.

А в это время, на Аляске завершаются последние приготовления к саммиту. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся сегодня, 15 августа, на базе Элмендорф-Ричардсон. Начало переговоров — в 22:30 по московскому времени.

