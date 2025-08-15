Реалити-шоу про избалованную девочку: Бородина показала, как воспитывает 9-летнюю дочь

Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей

Ксения Бородина активно приучает 9-летнюю дочь Теону к бытовой самостоятельности в своей новой московской квартире, приобретённой за 80 млн рублей.

Телеведущая подчёркивает отсутствие помощников: "Учимся быть самостоятельными". Несмотря на роскошные подарки и брендовые вещи, Бородина требует от дочери выполнения домашних обязанностей.

В своём блоге она показала, как Теона с трудом надевает мусорные пакеты на вёдра, явно испытывая отвращение, но мама настаивает на идеальном результате. Вынос мусора в контейнеры напротив квартиры девочка выполнила быстрее.

"Вот у нас реалити-шоу про избалованную девочку", — прокомментировала Ксения.

Ещё один урок последовал на отдыхе: после того, как Теона быстро испачкала новые стильные тапочки и грубо отказалась от замены, Бородина заставила её отмыть испорченную пару. Девочка выполнила поручение, прислав видеоотчёт.

Методы воспитания звезды разделили подписчиков. Одни хвалят за прививание ценности вещей и ответственности, другие считают подход слишком жёстким для ребёнка. Сама Бородина непреклонна: "Именно сейчас нужно объяснить ценность вещей, иначе потом будет поздно".

