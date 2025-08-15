Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Промедлил — сдавай кровь: в России вводят жёсткие правила для пьяных за рулём

В России с 1 сентября изменят порядок медосвидетельствования на опьянение
С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок медосвидетельствования на опьянение. Об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, изменения в процедуре небольшие, но важные.

Теперь интервал между двумя продувами алкотестером увеличен — с прежних 15-20 минут до 15-25. Кроме того, на сдачу мочи для анализа по новому регламенту отводится ровно 30 минут с момента выдачи направления. Если не уложиться в срок — придётся сдавать кровь.

Врачи теперь обязаны указывать в направлении данные о лекарствах, которые принимает человек. Биоматериалы будут хранить три месяца. Машаров подчёркивает: всё это делается ради точности. А если кто-то считает результаты недостоверными — может идти в суд.

Ранее в ГИБДД заявили, что МВД готовит изменения и в правила техосмотра. Планируют ужесточить контроль за диагностическими картами и отменять незаконно выданные по решению суда.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
