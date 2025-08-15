Кто пытался прорваться к Путину и Трампу на Аляске — Захарова раскрыла "агента"

Захарова назвала лося на Аляске отчаявшимся Зеленским перед встречей Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о попытке "необычного участника" попасть на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём телеграм-канале она выложила видео, где лось гуляет рядом с площадкой, где сегодня на Аляске встречаются российская и американская делегации. Захарова с юмором написала, что это "отчаявшийся Зеленский", который уже не знает, как пробиться на переговоры.

Ранее в Кремле подтвердили: президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, сначала главы государств общаются с глазу на глаз, а затем к ним присоединяются делегации. Присутствие представителей Украины, в том числе Владимира Зеленского, не планируется.

Шутка Захаровой вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили её саркастичный стиль и назвали видео "символичным".

