Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кто пытался прорваться к Путину и Трампу на Аляске — Захарова раскрыла "агента"

Захарова назвала лося на Аляске отчаявшимся Зеленским перед встречей Путина и Трампа
1:06
Правда ТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о попытке "необычного участника" попасть на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём телеграм-канале она выложила видео, где лось гуляет рядом с площадкой, где сегодня на Аляске встречаются российская и американская делегации. Захарова с юмором написала, что это "отчаявшийся Зеленский", который уже не знает, как пробиться на переговоры.

Ранее в Кремле подтвердили: президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, сначала главы государств общаются с глазу на глаз, а затем к ним присоединяются делегации. Присутствие представителей Украины, в том числе Владимира Зеленского, не планируется.

Шутка Захаровой вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили её саркастичный стиль и назвали видео "символичным".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.