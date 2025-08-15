Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Маразм крепчает: любовник Дибровой Роман Товстик показал, как похитил детей у жены

Роман Товстик опубликовал видео с детьми в ответ на обвинения Кати Гордон в похищении
1:25
Правда ТВ

Ситуация вокруг двойного развода семей Дибровых и Товстиков продолжает обрастать конфликтами. Если расставание Дмитрия и Полины Дибровых проходит спокойно, то развод Романа и Елены Товстик сопровождается скандалами.

Елена, по сообщениям юриста Екатерины Гордон, заявила о невозможности жить после "предательства" и обвинила мужа в отъёме двоих старших детей и настраивании их против матери.

Роман Товстик, ранее хранивший молчание, ответил публикацией видео в соцсетях. В ролике он в машине с тремя детьми в шутливой форме обсуждает "похищение".

"Дети, вы похищены? Кто вас похитил?" — спрашивает бизнесмен.

Дети смеются, отрицают это и обсуждают поездку в аквапарк. На вопрос, не хочет ли дочь вернуться домой, она отвечает: "Нет, я хочу сейчас к вам".

Роман подчёркивает необходимость их возвращения позже, резюмируя: "Маразм крепчает". Видео позже удалено, но обсуждение нарастает.

Напоминаем, пара разводится после 19 лет брака на фоне слухов об отношениях Романа с Полиной Дибровой.

Однако накануне Дмитрий Дибров в эфире обсуждал измены, а Полина неожиданно появилась в кадре, предложив мужу чай, что добавило неясности в историю их разрыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.