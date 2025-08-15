Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пугачёва ставит точку? Певица начала отказ от российского паспорта в Израиле

СМИ: Алла Пугачёва подала документы для отказа от гражданства РФ
Правда ТВ

Алла Пугачёва подала документы на отказ от гражданства Российской Федерации.

Соответствующее заявление артистка направила в посольство России в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Процедура подачи, по данным источника, проходила в закрытом режиме. Певица прибыла в дипломатическое представительство через отдельный вход без посторонних лиц.

Рассмотрение документов, как правило, занимает несколько месяцев. Однако в отдельных случаях возможно ускоренное оформление.

Причиной такого решения источника канала называют возможное уголовное дело в России. Отмечается, что Пугачёва получила израильское гражданство в 2022 году, после чего публично выступила против специальной военной операции на Украине.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.