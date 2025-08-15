Пугачёва ставит точку? Певица начала отказ от российского паспорта в Израиле

СМИ: Алла Пугачёва подала документы для отказа от гражданства РФ

Алла Пугачёва подала документы на отказ от гражданства Российской Федерации.

Соответствующее заявление артистка направила в посольство России в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Процедура подачи, по данным источника, проходила в закрытом режиме. Певица прибыла в дипломатическое представительство через отдельный вход без посторонних лиц.

Рассмотрение документов, как правило, занимает несколько месяцев. Однако в отдельных случаях возможно ускоренное оформление.

Причиной такого решения источника канала называют возможное уголовное дело в России. Отмечается, что Пугачёва получила израильское гражданство в 2022 году, после чего публично выступила против специальной военной операции на Украине.

