Секреты отца Дурова: три правила жизни, которые переживут ИИ

Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл три жизненных совета отца-долгожителя
Основатель Telegram Павел Дуров поделился в своём канале тремя советами, полученными от отца, отметившего 80-летие в июле.

Дуров специально попросил отца сформулировать рекомендации для передачи следующим поколениям.

Первый совет Дурова-старшего — необходимость подавать личный пример. Павел Дуров пояснил, что люди, особенно дети, учатся на поступках, а не словах. Он вспомнил, как труд отца над книгами и наукой вдохновил его и брата.

Второй принцип — фокусироваться на позитиве. Основатель Telegram отметил, что отец, выросший в послевоенном Ленинграде, сознательно культивировал позитивные эмоции. Это помогало ему поддерживать семью и окружение.

Третье наставление — обращаться к совести, ставя мораль выше таланта. Павел Дуров подчеркнул особую ценность этого совета сегодня. Нравственные ориентиры, в отличие от креативных навыков, не обесценятся даже с развитием искусственного интеллекта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
