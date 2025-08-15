Это его решение: жена певца Natan откровенно об измене и её последствиях

Жена певца Natan (Алишер Мирзохонов), блогер Анастасия Швецова, в Instagram* дала пояснения о своей позиции по вопросу неверности.
Швецова опровергла мнение, что считает измену общей виной партнёров. Она чётко заявила: виновата исключительно сторона, совершившая измену.
Блогер уточнила, что ранее говорила о разделённой ответственности за общее разрушение отношений, а не за сам факт неверности.
"Человек решил уйти не в решение проблем со второй половинкой, а в измену. И это его решение и его последствия", — подчеркнула Швецова.
Она также призвала женщин не брать на себя вину, если партнёр им изменил.
15 октября 2024 года артист признался в симпатии к блогерше Лерчек и в поцелуях с певицей Бьянкой на проекте "Звёзды в джунглях".
Natan выразил сожаление о своём "недостойном" поведении, назвав его "животным", ссылаясь на потерю контроля и реальности в условиях шоу. Участница Лерчек (Валерия Чекалина) позже заявила, что не знала о его браке.
* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
