Это его решение: жена певца Natan откровенно об измене и её последствиях

Жена Natan разъяснила позицию об изменах после скандальных признаний артиста

Жена певца Natan (Алишер Мирзохонов), блогер Анастасия Швецова, в Instagram* дала пояснения о своей позиции по вопросу неверности.

Швецова опровергла мнение, что считает измену общей виной партнёров. Она чётко заявила: виновата исключительно сторона, совершившая измену.

Блогер уточнила, что ранее говорила о разделённой ответственности за общее разрушение отношений, а не за сам факт неверности.

"Человек решил уйти не в решение проблем со второй половинкой, а в измену. И это его решение и его последствия", — подчеркнула Швецова.

Она также призвала женщин не брать на себя вину, если партнёр им изменил.

15 октября 2024 года артист признался в симпатии к блогерше Лерчек и в поцелуях с певицей Бьянкой на проекте "Звёзды в джунглях".

Natan выразил сожаление о своём "недостойном" поведении, назвав его "животным", ссылаясь на потерю контроля и реальности в условиях шоу. Участница Лерчек (Валерия Чекалина) позже заявила, что не знала о его браке.

* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

