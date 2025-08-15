И ты за него вышла? Шеф-повар в шоке от признания Меган Маркл о принце Гарри

Меган Маркл на съёмках нового сезона кулинарного шоу "С любовью, Меган" раскрыла неожиданный факт о принце Гарри.

Герцог Сассекский, по её словам, никогда не употребляет в пищу лобстеров. Предполагается, что это следствие его традиционного королевского воспитания.

Откровение герцогини вызвало мгновенную реакцию гостя программы. Знаменитый шеф-повар Хосе Андрес воскликнул: "И ты всё равно вышла за него замуж?". На это Меган Маркл ответила лишь смехом.

Новость о съёмках появилась вскоре после важного события. Сассексы подписали новый контракт со стриминговым гигантом Netflix. Ранее их сотрудничество оценивалось неоднозначно из-за провалов или отмены проектов.

Несмотря на прошлое разочарование, руководство Netflix решило дать паре второй шанок. Успех нового сезона шоу Меган Маркл станет важным тестом для будущего сотрудничества.

