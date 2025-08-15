Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

И ты за него вышла? Шеф-повар в шоке от признания Меган Маркл о принце Гарри

Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
1:01
Правда ТВ

Меган Маркл на съёмках нового сезона кулинарного шоу "С любовью, Меган" раскрыла неожиданный факт о принце Гарри.

Герцог Сассекский, по её словам, никогда не употребляет в пищу лобстеров. Предполагается, что это следствие его традиционного королевского воспитания.

Откровение герцогини вызвало мгновенную реакцию гостя программы. Знаменитый шеф-повар Хосе Андрес воскликнул: "И ты всё равно вышла за него замуж?". На это Меган Маркл ответила лишь смехом.

Новость о съёмках появилась вскоре после важного события. Сассексы подписали новый контракт со стриминговым гигантом Netflix. Ранее их сотрудничество оценивалось неоднозначно из-за провалов или отмены проектов.

Несмотря на прошлое разочарование, руководство Netflix решило дать паре второй шанок. Успех нового сезона шоу Меган Маркл станет важным тестом для будущего сотрудничества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.