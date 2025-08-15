Apple готовит сюрприз с ценником: подорожание iPhone спрячут за гигабайты

Apple готовится поднять цену на iPhone 17 Pro, но сделает это незаметно для покупателей. Как пишет Appleinsider, новая модель будет стоить 1049 долларов — на 50 больше, чем iPhone 16 Pro. При этом минимальный объём памяти вырастет до 256 ГБ, и именно на это компания сделает упор в рекламе.
Такой трюк Apple уже применяла: в 2023-м iPhone 15 Pro Max подорожал на 100 долларов, но тоже получил больше памяти. Журналисты считают, что корпорация маскирует рост цен, вызванный тарифами администрации Дональда Трампа, и не станет публично жаловаться, чтобы не портить отношения с властями.
Часть производства iPhone уже перенесли в США, что может снизить пошлины. А вот Amazon, напомнили в издании, за прямые обвинения тарифам получила критику президента.
