Apple готовит сюрприз с ценником: подорожание iPhone спрячут за гигабайты

Apple повторит стратегию с iPhone 15 Pro Max, скрыв рост цен за счёт увеличенной памяти

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Apple готовится поднять цену на iPhone 17 Pro, но сделает это незаметно для покупателей. Как пишет Appleinsider, новая модель будет стоить 1049 долларов — на 50 больше, чем iPhone 16 Pro. При этом минимальный объём памяти вырастет до 256 ГБ, и именно на это компания сделает упор в рекламе.

Такой трюк Apple уже применяла: в 2023-м iPhone 15 Pro Max подорожал на 100 долларов, но тоже получил больше памяти. Журналисты считают, что корпорация маскирует рост цен, вызванный тарифами администрации Дональда Трампа, и не станет публично жаловаться, чтобы не портить отношения с властями.

Часть производства iPhone уже перенесли в США, что может снизить пошлины. А вот Amazon, напомнили в издании, за прямые обвинения тарифам получила критику президента.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.