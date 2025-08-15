Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Apple готовит сюрприз с ценником: подорожание iPhone спрячут за гигабайты

Apple повторит стратегию с iPhone 15 Pro Max, скрыв рост цен за счёт увеличенной памяти
0:57
Правда ТВ

Apple готовится поднять цену на iPhone 17 Pro, но сделает это незаметно для покупателей. Как пишет Appleinsider, новая модель будет стоить 1049 долларов — на 50 больше, чем iPhone 16 Pro. При этом минимальный объём памяти вырастет до 256 ГБ, и именно на это компания сделает упор в рекламе.

Такой трюк Apple уже применяла: в 2023-м iPhone 15 Pro Max подорожал на 100 долларов, но тоже получил больше памяти. Журналисты считают, что корпорация маскирует рост цен, вызванный тарифами администрации Дональда Трампа, и не станет публично жаловаться, чтобы не портить отношения с властями.

Часть производства iPhone уже перенесли в США, что может снизить пошлины. А вот Amazon, напомнили в издании, за прямые обвинения тарифам получила критику президента.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.