Диагностика, которую видит покупатель: как превратить слабое место автомобиля в плюс

Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к продаже и избежать лишних затрат
Правда ТВ

Автоэксперт Никита Родионов рассказал, как продать машину дороже. Он советует думать как покупатель: подготовить историю обслуживания, показать, что за машиной ухаживали и меняли детали по регламенту.

Перед продажей лучше пройти диагностику. Мелкие работы, вроде замены расходников, можно не делать — многие предпочитают проводить ТО сами. А серьёзные неисправности, например течи в системах, стоит устранить.

Родионов предупреждает: не мойте двигатель перед показом — это вызовет подозрения. Зато кузов лучше привести в порядок: убрать вмятины, подкрасить сколы, отполировать, обработать воском. Салон и багажник — вычистить.

Если авто было в ДТП, скрывать не стоит. Честность и аккуратный внешний вид помогут поднять цену даже на возрастной машине.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
