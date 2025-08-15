Протечка сверху — считай, таймер пошёл: что делать, пока не поздно

Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу

Если вашу квартиру затопили соседи, в первую очередь нужно обесточить розетки в зоне протечки и убрать технику и мебель из-под воды. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в эфире "Москва 24".

Далее — подняться к соседям и сообщить о проблеме. Если их нет, сразу звонить в аварийную службу УК, которая обязана перекрыть воду. Попасть в чужое жильё можно только с сотрудниками полиции или МЧС — самовольный вход запрещён.

После устранения течи важно зафиксировать ущерб. УК должна составить акт с датой, причиной и описанием повреждений. Если документ не оформляют — требуйте письменно, снимайте всё на фото и видео, привлекайте свидетелей.

Кто платит за ремонт, зависит от причины: если прорвало общедомовое имущество — отвечает УК, если течь в квартире — её владелец. И главное — не выбрасывайте испорченные вещи до оценки ущерба и не договаривайтесь "на словах" без расписок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.