Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Яблоки, которые съедают даже недозрелыми: подмосковный сорт с особым вкусом

Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения
0:47
Правда ТВ

В Подмосковье в конце августа поспеет один из самых вкусных сортов яблок — "мечта". Об этом NEWS. ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова. По её словам, у этих яблок кисло-сладкий, десертный вкус, а некоторые едят их даже недозрелыми.

Эксперт добавила: сорт "конфетное" может храниться до Нового года, а для варенья лучше всего подходят "антей" и "богатырь". При выборе яблок на зиму стоит помнить — многие иностранные сорта не выдерживают сильных морозов, поэтому надёжнее брать белорусскую селекцию.

Самойлова советует подбирать сорта с учётом назначения: одни хороши для хранения, другие — для свежего употребления или переработки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.