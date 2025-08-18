Яблоки, которые съедают даже недозрелыми: подмосковный сорт с особым вкусом

Садовод рассказала, какие сорта яблок подходят для варенья и длительного хранения

В Подмосковье в конце августа поспеет один из самых вкусных сортов яблок — "мечта". Об этом NEWS. ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова. По её словам, у этих яблок кисло-сладкий, десертный вкус, а некоторые едят их даже недозрелыми.

Эксперт добавила: сорт "конфетное" может храниться до Нового года, а для варенья лучше всего подходят "антей" и "богатырь". При выборе яблок на зиму стоит помнить — многие иностранные сорта не выдерживают сильных морозов, поэтому надёжнее брать белорусскую селекцию.

Самойлова советует подбирать сорта с учётом назначения: одни хороши для хранения, другие — для свежего употребления или переработки.

