Раздражает своя бледность: Юлия Снигирь призналась в зависти к внешности Марго Робби

Юлия Снигирь призналась в комплексах из-за худобы и назвала Марго Робби своим идеалом

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Юлия Снигирь в подкасте "Разберёмся" откровенно рассказала о давних комплексах, связанных с внешностью.

Звезда призналась, что с детства стеснялась худобы и бледной кожи.

"В школе меня дразнили из-за худощавости, и это осталось со мной навсегда", — поделилась Снигирь.

Она назвала идеалом загорелую и спортивную Марго Робби, чью внешность считает сексуальной.

"Я бледная и неспортивная — это раздражает. Мне всегда хотелось быть другой", — пояснила актриса.

Ведущие спросили о схожей с Николь Кидман хрупкости. Снигирь отметила, что "нервность" образа Кидман придаёт шарм, но её собственную внешность сексуальной не считает.

При этом Юлия заявила, что перестала "насиловать" организм: отказалась от строгих диет, а после набора веса для роли Екатерины II в сериале "Великая" больше не готова жертвовать здоровьем ради кино. Она лишь придерживается сбалансированного питания для поддержания формы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.