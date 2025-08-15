Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Квартира с подвохом: как вторичка может оставить вас без денег и без жилья

Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья
Юрист Алла Георгиева предупреждает: при покупке вторички легко попасть на уловки мошенников. По её словам, аферисты нередко работают с поддельными или уже отозванными доверенностями, предлагают занижать цену сделки ради ухода от налогов или пытаются сбыть квартиры с мутной историей — например, при частой смене собственников.

Иногда владелец сам оформляет доверенность на продажу, но потом передумывает. А недобросовестный представитель всё равно пользуется документом.

Георгиева советует — проверяйте не только квартиру, но и продавца, изучайте все бумаги, особенно доверенности, и работайте с надёжными риелторами. Это поможет избежать серьёзных проблем.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
