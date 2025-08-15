Нажал кнопку — и улики нет: зачем ГИБДД идёт на борьбу с невидимым нарушением

Попов: инспекторам ГИБДД будет сложно фиксировать нарушение запрета на иранские шторки

В России могут ввести штрафы за так называемую "иранскую тонировку" — это съёмные шторки на стёклах машин, которые имитируют тёмную плёнку. Национальный автоcоюз предлагает наказывать водителей на сумму до 15 тысяч рублей.

Но автоэксперт Дмитрий Попов сомневается, что это получится контролировать. Он объясняет: водитель может нажать кнопку — и шторки свернутся в рулон ещё до того, как инспектор подойдёт к машине.

По словам Попова, выявить такие нарушения на ходу почти невозможно. Остаётся только досмотр. Тем не менее, он считает: даже угроза штрафа может сформировать у водителей негативное отношение к "иранской моде".

Эксперт напомнил: требования к тонировке уже прописаны в техрегламенте. И призвал — если повышать штрафы, то за все серьёзные неисправности. А не только за шторки.

