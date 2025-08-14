Жирное пятно — и никакой паники: два простых средства спасут одежду за минуту

Жирное пятно на одежде? Не паникуйте — у блогера и хозяйки Марины Жуковой есть простой рецепт. Она советует взять обычный гель для посуды и нашатырный спирт. Смешать один к одному — и нанести на пятно. Если ткань плотная, можно добавить чуть больше нашатыря. А если пятно свежее — достаточно просто геля.
Цветную ткань лучше оставить в растворе минут на 10-15, чтобы смесь успела впитаться в волокна.
Жукова добавляет: можно использовать и бензин, но только аккуратно. Сначала — крахмалом присыпать пятно, а потом чуть-чуть пройтись бензином. Метод эффективный, но не для всех тканей.
Она подчёркивает — шёлк, мембрана и тонкая верхняя одежда требуют особого подхода. Такие вещи лучше не обрабатывать агрессивными средствами.
