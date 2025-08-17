Холестерин подскакивает мгновенно: вот что на самом деле опаснее фастфуда

Диетолог Елена Сюракшина называет продукты, которые резко повышают уровень холестерина. В этом списке — хлебобулочные изделия. Именно они, по её словам, являются главными поставщиками "плохого" холестерина.
Также в группе риска — колбасы, плавленые сыры, жирная и жареная свинина, копчёности и, конечно, жареная картошка. Не обошлось и без фастфуда — он тоже в этом списке.
Сюракшина предупреждает: такое питание может привести к жировому гепатозу печени и проблемам с сосудами. Врач советует ограничить эти продукты и следить за рационом — особенно тем, у кого уже есть склонность к повышенному холестерину.
