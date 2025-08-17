Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Холестерин подскакивает мгновенно: вот что на самом деле опаснее фастфуда

Диетолог Сюракшина назвала продукты с самым высоким содержанием холестерина
0:44
Правда ТВ

Диетолог Елена Сюракшина называет продукты, которые резко повышают уровень холестерина. В этом списке — хлебобулочные изделия. Именно они, по её словам, являются главными поставщиками "плохого" холестерина.

Также в группе риска — колбасы, плавленые сыры, жирная и жареная свинина, копчёности и, конечно, жареная картошка. Не обошлось и без фастфуда — он тоже в этом списке.

Сюракшина предупреждает: такое питание может привести к жировому гепатозу печени и проблемам с сосудами. Врач советует ограничить эти продукты и следить за рационом — особенно тем, у кого уже есть склонность к повышенному холестерину.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
