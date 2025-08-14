Всё есть, но счастья нет: с чего на самом деле начинается кризис среднего возраста

Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин

Психолог Андрей Зберовский называет главный признак кризиса среднего возраста у мужчин — это внезапное чувство неудовлетворённости жизнью. По его словам, оно возникает и у тех, кто успешен, и у тех, кому не повезло.

Успешный мужчина может начать думать, что чего-то не получил, несмотря на карьеру и деньги. Начинает раздражаться на близких, видеть в них помеху. А у менее удачливых появляется ощущение, что он проиграл сверстникам.

Зберовский говорит, что обычно такие мужчины стараются компенсировать внутреннюю пустоту — меняют окружение, худеют, покупают мотоциклы, делают тату или заводят роман.

Пик кризиса — так называемая "золотая пятилетка" — с 37 до 42 лет. Но у кого-то он может наступить позже, в 45 или даже в 50. Всё зависит от карьеры и здоровья. В этом возрасте, говорит психолог, мужчина впервые остро осознаёт: он не бессмертен.

