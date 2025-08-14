Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Невестка Валерии в ДТП: как ужин превратился в многочасовое ожидание у ресторана

Невестка Валерии Лиана Шульгина стала участницей ДТП в Москве: что произошло?
Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, попала в дорожное происшествие в Москве. Инцидент произошёл, когда она направлялась на ужин.

По её словам в Telegram-канале, водитель другого автомобиля при перестроении задел её машину. К счастью, обошлось без пострадавших — повреждён только бампер.

Процедура оформления ДТП с вызовом правоохранительных органов заняла несколько часов, что Шульгина назвала выматывающим. Однако ситуацию смягчило неожиданное стечение обстоятельств.

Авария случилась прямо у ресторана, куда она ехала. Находившийся там друг заметил происшествие с веранды и сразу пришёл на помощь.

"Пока ждали ДПС, успели поужинать вместе. Это очень поддержало", — написала Шульгина, подчеркнув, что главное — отсутствие травм, несмотря на сильный стресс.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
