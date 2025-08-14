Там саммит мировых лидеров, но Аляска считает лосося и заготавливает еду: почему жителям всё равно на Украину

На Аляске рассказали, что жители обеспокоены рыболовным сезоном, а не конфликтом на Украине

Жителей Аляски почти не волнует конфликт на Украине. Об этом рассказал РИА Новости местный бизнесмен из Анкориджа. По его словам, люди заняты более насущными делами — например, думают, сколько рыбы придёт в реку. Для многих это вопрос еды на зиму.

Он отметил, что война в Европе никогда не была темой №1 в штате. Даже сейчас, когда в Анкоридже готовится встреча Путина и Трампа, народ не особо реагирует.

С началом конфликта в регион приехало много украинцев. Сначала, говорит бизнесмен, они жаловались на холод и темноту. Но теперь домой возвращаться не спешат.

Встреча Путина и Трампа пройдёт 15 августа. По данным CNN, президенты обсудят в том числе и украинский вопрос на базе "Эльмендорф-Ричардсон".

