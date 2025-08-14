Там саммит мировых лидеров, но Аляска считает лосося и заготавливает еду: почему жителям всё равно на Украину

Жителей Аляски почти не волнует конфликт на Украине. Об этом рассказал РИА Новости местный бизнесмен из Анкориджа. По его словам, люди заняты более насущными делами — например, думают, сколько рыбы придёт в реку. Для многих это вопрос еды на зиму.
Он отметил, что война в Европе никогда не была темой №1 в штате. Даже сейчас, когда в Анкоридже готовится встреча Путина и Трампа, народ не особо реагирует.
С началом конфликта в регион приехало много украинцев. Сначала, говорит бизнесмен, они жаловались на холод и темноту. Но теперь домой возвращаться не спешат.
Встреча Путина и Трампа пройдёт 15 августа. По данным CNN, президенты обсудят в том числе и украинский вопрос на базе "Эльмендорф-Ричардсон".
