Чикунгунья приближается: вирус с ломотой в костях подбирается к границам России

Роспотребнадзор перечислил симптомы лихорадки чикунгунья и регионы её распространения

Медики бьют тревогу: лихорадка чикунгунья снова распространяется. Болезнь охватила Южную Азию, Мадагаскар, Кению, Сомали и даже Китай. Вспышки фиксируют также на островах Индийского океана.

Это вирусная инфекция, которую переносят комары. Те же, что могут заражать и лихорадкой Денге. Симптомы — высокая температура, резкая боль в мышцах и суставах, тошнота, отеки, сыпь и сильная усталость. Проявляются они через 4-8 дней после укуса.

В Роспотребнадзоре сообщают — в России случаев заболевания не выявлено. Но опасность завоза вируса из эндемичных регионов сохраняется. Медики просят быть внимательнее при поездках в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.