Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

КНДР не стала играть в чужие игры: о чём предупредила сестра Ким Чен Ына

КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Правда ТВ

Сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — резко отреагировала на слухи из Сеула. Она назвала "бредовой мечтой" идею о том, что Пхеньян собирается передать послание Дональду Трампу через президента России Владимира Путина на саммите в Аляске.

По её словам, Южная Корея снова занимается фантазиями и выдаёт домыслы за факты. Она подчеркнула: несмотря на хорошие личные отношения между Ким Чен Ыном и Трампом, Пхеньян не видит смысла в диалоге с США. Причина — Вашингтон не готов менять свой подход к международной политике.

Ранее северокорейский лидер говорил с Путиным по телефону. Он поблагодарил за поздравления с 80-летием освобождения Кореи и выразил поддержку России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.