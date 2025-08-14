КНДР не стала играть в чужие игры: о чём предупредила сестра Ким Чен Ына

КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России

Сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — резко отреагировала на слухи из Сеула. Она назвала "бредовой мечтой" идею о том, что Пхеньян собирается передать послание Дональду Трампу через президента России Владимира Путина на саммите в Аляске.

По её словам, Южная Корея снова занимается фантазиями и выдаёт домыслы за факты. Она подчеркнула: несмотря на хорошие личные отношения между Ким Чен Ыном и Трампом, Пхеньян не видит смысла в диалоге с США. Причина — Вашингтон не готов менять свой подход к международной политике.

Ранее северокорейский лидер говорил с Путиным по телефону. Он поблагодарил за поздравления с 80-летием освобождения Кореи и выразил поддержку России.

