Жена Дмитрия Диброва подала чай телеведущему во время стрима об изменах: троллинг или примирение?

Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Дмитрий Дибров и его супруга Полина неожиданно появились вместе на фоне многонедельного скандала о разводе и изменой многодетной матери с бизнесменом Романом Товстиком.

Дмитрий Дибров вёл стрим на "горячую" тему супружеской неверности и разводов. В разгар эфира в кадре появилась Полина.

Она молча подала мужу чашку чая. Этот жест и её присутствие в студии на фоне громких обвинений в измене вызвали недоумение у зрителей.

Адвокат Дмитрия Диброва, Александр Добровинский, позже пояснил ситуацию журналистам StarHit. Он назвал поступок клиента профессионализмом публичной личности, сохраняющей лицо вопреки ожиданиям скандала.

Однако в социальных сетях версии адвоката не поверили. Пользователи массово предположили, что совместное появление — это пиар или намеренный хайп.

В комментариях преобладали скептические оценки: "постанова", "ловля хайпа" и "развлечение публики".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
