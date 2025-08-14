Жена Дмитрия Диброва подала чай телеведущему во время стрима об изменах: троллинг или примирение?

Дмитрий Дибров и его супруга Полина неожиданно появились вместе на фоне многонедельного скандала о разводе и изменой многодетной матери с бизнесменом Романом Товстиком.
Дмитрий Дибров вёл стрим на "горячую" тему супружеской неверности и разводов. В разгар эфира в кадре появилась Полина.
Она молча подала мужу чашку чая. Этот жест и её присутствие в студии на фоне громких обвинений в измене вызвали недоумение у зрителей.
Адвокат Дмитрия Диброва, Александр Добровинский, позже пояснил ситуацию журналистам StarHit. Он назвал поступок клиента профессионализмом публичной личности, сохраняющей лицо вопреки ожиданиям скандала.
Однако в социальных сетях версии адвоката не поверили. Пользователи массово предположили, что совместное появление — это пиар или намеренный хайп.
В комментариях преобладали скептические оценки: "постанова", "ловля хайпа" и "развлечение публики".
