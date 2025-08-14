Трамп против Зеленского: чего испугался американский лидер перед саммитом с Путиным

WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп опасался, что Владимир Зеленский может сорвать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, после разговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами Трамп дал понять: участие Зеленского на старте саммита может помешать диалогу с Россией. В итоге идею пригласить его на переговоры отложили.

Ранее Европа хотела расширить формат встречи. В числе возможных участников называли и генсека НАТО Марка Рютте. Но Трамп настоял: сначала — диалог с Путиным, потом — информация для Зеленского и остальных.

Тем временем в Берлине прошла онлайн-встреча лидеров ЕС, Зеленского и НАТО. После неё — конференция с участием Трампа. А российский МИД назвал эти встречи «политически ничтожными». Москва уверена — Европа только мешает урегулированию конфликта.

