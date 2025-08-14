Москва, Минск и дальше по списку: карта "Сапсана" пугает масштабами

ФСБ: под удар украинских ракет "Сапсан" могли попасть Москва и Минск

Правда ТВ

ФСБ публикует карту возможного удара украинскими ракетами "Сапсан". По этой схеме, под угрозой оказывалась почти вся Центральная Россия, включая Московский регион. А также вся Беларусь — вплоть до Минска.

Силовики подчёркивают: угроза исходила от дальнобойных баллистических ракет, которые Украина разрабатывала в рамках проекта "Сапсан". Производственные мощности уже выведены из строя — об этом ранее сообщили в ФСБ.

По словам ведомства, операцию провели совместно с Минобороны. Удар нанесли по предприятиям украинского ВПК, которые занимались созданием ракетных комплексов. Там утверждают — таким образом удалось сорвать планы Киева и обезопасить тыловые районы России.

