Москва, Минск и дальше по списку: карта "Сапсана" пугает масштабами

ФСБ публикует карту возможного удара украинскими ракетами "Сапсан". По этой схеме, под угрозой оказывалась почти вся Центральная Россия, включая Московский регион. А также вся Беларусь — вплоть до Минска.
Силовики подчёркивают: угроза исходила от дальнобойных баллистических ракет, которые Украина разрабатывала в рамках проекта "Сапсан". Производственные мощности уже выведены из строя — об этом ранее сообщили в ФСБ.
По словам ведомства, операцию провели совместно с Минобороны. Удар нанесли по предприятиям украинского ВПК, которые занимались созданием ракетных комплексов. Там утверждают — таким образом удалось сорвать планы Киева и обезопасить тыловые районы России.
