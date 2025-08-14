Тайны семьи Тимати: новое тату Симоны Юнусовой связано с младшей внучкой

Мать Тимати Симона Юнусова сделала татуировку в честь рождения внучки Эммы

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сохранила семейную традицию, сделав новую памятную татуировку.

Накануне она опубликовала видео из тату-салона, где на её правую руку нанесли дату рождения младшей внучки.

Малышка Эмма родилась у Тимати и Валентины Ивановой несколько дней назад. Юнусова набила дату её появления на свет римскими цифрами.

Рядом расположены аналогичные тату, посвящённые старшей дочери рэпера Алисе и сыну Ратмиру.

Алиса родилась от отношений Тимати с моделью Алёной Шишковой, Ратмир — от бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.

Ранее Симона Яковлевна поблагодарила поклонников за поздравления. Одновременно она обратилась к критикам, осудившим её за перерезание пуповины новорождённой Эммы.

"Чтобы понять других, порой нужна целая жизнь, внутренняя работа и интеллект", — отметила Юнусова в своём блоге.

