Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайны семьи Тимати: новое тату Симоны Юнусовой связано с младшей внучкой

Мать Тимати Симона Юнусова сделала татуировку в честь рождения внучки Эммы
1:01
Правда ТВ

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сохранила семейную традицию, сделав новую памятную татуировку.

Накануне она опубликовала видео из тату-салона, где на её правую руку нанесли дату рождения младшей внучки.

Малышка Эмма родилась у Тимати и Валентины Ивановой несколько дней назад. Юнусова набила дату её появления на свет римскими цифрами.

Рядом расположены аналогичные тату, посвящённые старшей дочери рэпера Алисе и сыну Ратмиру.

Алиса родилась от отношений Тимати с моделью Алёной Шишковой, Ратмир — от бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.

Ранее Симона Яковлевна поблагодарила поклонников за поздравления. Одновременно она обратилась к критикам, осудившим её за перерезание пуповины новорождённой Эммы.

"Чтобы понять других, порой нужна целая жизнь, внутренняя работа и интеллект", — отметила Юнусова в своём блоге.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.